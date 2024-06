La Copa América está cerca de su inicio y hay mucha expectativa sobre lo que será la participación de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo intentará guiar al combinado nacional a la gloria continental y ahora se ha dado a conocer cuánto cobra el DT por sus servicios en el banquillo cafetero.

Se viene una Copa América de grandes emociones en los Estados Unidos, con un formato ampliado a causa de la invitación de 6 selecciones de Concacaf. Los mejores jugadores y entrenadores del continente se medirán en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

No es secreto que el mundo del fútbol mueve grandes cantidades de dinero y que los salarios de los jugadores, especialmente los de máximo nivel, tienen sueldos millonarios. No obstante, los entrenadores no se quedan atrás y la lista de salarios de la Copa América lo demuestra.

El VBAR de Caracol, con información de Líbero de Perú, publicó el listado de los salarios de los entrenadores de las selecciones sudamericanas en esta Copa América. Ahora se conoce exactamente cuál es el salario de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo (IMAGO / Crystal Pix)

Sorpresa con el sueldo de Néstor Lorenzo

Está claro que Néstor Lorenzo ha llevado a Colombia a jugar a un asombroso nivel, llegando incluso a ser candidata a ganar la Copa América para muchos. Sin embargo, dentro de las selecciones sudamericanas, el argentino se encuentra en la séptima posición.

Todos los sueldos de Conmebol

Marcelo Bielsa, Selección de Uruguay: 4 millones de dólares. Dorival Júnior, Selección de Brasil: 4 millones de dólares. Ricardo Gareca, Selección de Chile: 3,7 millones de dólares. Daniel Garnero, Selección de Paraguay: 3 millones de dólares. Fernando Batista, Selección de Venezuela: 3 millones de dólares. Lionel Scaloni, Selección de Argentina: 2,6 millones de dólares. Néstor Lorenzo, Selección Colombia: 2,4 millones de dólares. Félix Sánchez Bas, Selección de Ecuador: 2,4 millones de dólares. Jorge Fossati, Selección de Perú: 2 millones de dólares. Antônio Carlos Zago, Selección de Bolivia: 1,1 millones de dólares.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia?

A falta del último partido amistoso de la Selección Colombia ante Bolivia, el combinado cafetero alista los últimos detalles para el inicio de esta Copa América. El equipo nacional apunta a tener una gran participación y a meterse en la pelea junto con las principales candidatas del continente, como Argentina, Brasil y Uruguay.

El estreno de Colombia en esta Copa América será el próximo lunes 24 de junio ante Paraguay en el Estadio NRG de la ciudad de Houston, a las 5:00 pm (horario colombiano). Néstor Lorenzo espera mantener su largo invicto para afrontar la competencia con los ánimos en alto.