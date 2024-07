La Selección Colombia se enfrentó a Uruguay en la semifinal de la Copa América, compromiso que terminó con un luchado triunfo del equipo ‘cafetero’, que mantuvo su postura a pesar de tener un hombre de menos en la mayoría del juego, debido a la expulsión de Daniel Muñoz, lo que generó que los futbolistas redoblaran los esfuerzos.

Y es que la roja a Daniel no fue algo fuera de contexto, debido a que el partido se volvió muy fuerte, esto porque los dos equipos fueron con mucha vehemencia a cada una de las pelotas, pero además, los uruguayos empezaron a provocar a los colombianos, buscando sacarlos del partido, como lo lograron con Muñoz.

Final caliente del partido entre Uruguay y Colombia

Después del final del partido, los futbolistas de Uruguay no quedaron muy contentos por el resultado, es por esto que se fueron encima de algunos miembros del cuerpo técnico de Colombia, lo que generó que empezara a armarse un tumulto de personas, en donde algunos charrúas golpearon a los ‘cafeteros’.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores en el campo de juego y los jugadores de Colombia trataron de no inmiscuirse en el tema, teniendo en cuenta que no podían arriesgarse a ser sancionados, ya que les queda afrontar la final contra Argentina.

Foto: Imago.

Jugadores de Uruguay contra hinchas colombianos

Pero la situación no paró ahí, por lo menos para algunos futbolistas de Uruguay, ya que cuando iban saliendo hacia los camerinos, no aguantaros a los hinchas de Colombia, por lo que se metieron a la tribuna y se fueron a los golpes con varios fanáticos del cuadro ‘cafetero’, suceso que sin duda no pasó desapercibido y ya es viral en las redes sociales.

En las imágenes, se aprecia a Ronald Araujo y Darwin Núñez, dándose golpes con los hinchas de Colombia, razón por la que seguramente los futbolistas charrúas recibirán una dura sanción por parte de la CONMEBOL.

Aquí el video: