El árbitro del partido tuvo que esperar unos segundos después de la anotación para convalidar el gol con la gente del VAR. El juez de línea no señaló, por lo tanto, le tocó al VAR hacer todo lo necesario para que el gol fuera revisado correctamente. Hay audios, pero la polémica sigue encendida.

“Al comienzo del partido, no estuvimos demasiado intensos en la presión inicial y a partir de ahí ellos pudieron sacar el primer pase con cierta comodidad y eso nos impidió recuperar la pelota como normalmente lo hacemos. Cuando ajustamos un poco esa situación, que ya fue más o menos en la mitad del primer tiempo, creo que el trámite del partido ya se fue más hacia lo que nosotros queríamos”, manifestó Quiroga.

Por otra parte, el partido Estados Unidos vs. Uruguay se convirtió en uno de los más duros de la fase de grupos de la Copa América 2024. En Kansas, los uruguayos pudieron certificar el primer lugar mientras se formaba el fracaso estadounidense en esta edición. El gol que definió el compromiso le da la vuelta al mundo y hay mucha polémica.

Pablo Quiroga y Marcelo Bielsa en el Leeds. (Photo by Chris Brunskill/Getty Images)

La Selección Uruguay, precisamente, es uno de los fuertes rivales en esta Copa América que también abunda en la baraja de favoritos al título. Seguramente, es el rival a evitar y por eso es clave el triunfo para Colombia o Brasil. Los uruguayos no descartan un enfrentamiento con la máquina de Néstor Lorenzo y Marcelo Bielsa va ajustando detalles, en dado que les toque verse las caras.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.