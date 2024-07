Con siete puntos, la Selección asegura el primer lugar del grupo D y ahora la máquina de Néstor Lorenzo se verá las caras con la sorprendente Selección Panamá. Colombia se comportó a la altura y no le tuvo miedo a Brasil. Incluso, estuvo cerca de la victoria ante el nerviosismo de Marquinhos y Eder Militao.

El juego tuvo dos momentos llenos de euforia para la Selección Colombia. El primero de ellos fue la intervención del VAR para anular el gol de Dávinson Sánchez al minuto 21. Esta jugada le da la vuelta al mundo y no paran las críticas contra los jueces que manejan la herramienta y el central venezolano Jesús Valenzuela.

Jefferson Lerma contra Rodrygo. (Photo by Thearon W. Henderson/Getty Images)

La mala noticia es, precisamente, la baja de Jefferson Lerma para el partido contra Panamá por los cuartos de final de la Copa América 2024. Volverá Richard Ríos y seguramente la gran novedad en el once titular será el acceso de Mateus Uribe. Aunque, también corre riesgo Kevin Castaño de ser inicialista. Se mirará la decisión que tome Néstor Lorenzo.

Cuando se dio la titular, quedó claro que Néstor Lorenzo no teme y puede arriesgar porque el recambio desde la suplencia le funciona. Había preocupación con el tándem de Jefferson Lerma y Richard Ríos, pues ambos tenían tarjeta amarilla. El volante de Palmeiras la sacó barata y borra, mientras que el futbolista del Crystal Palace sufre.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.