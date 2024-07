“Llegamos a Miami, pudimos ver el partido de Uruguay y Colombia, sabíamos que cualquiera de los dos que pasara, iba y va a ser muy duro. Por algo, Colombia hace tanto tiempo que no pierde, es una selección que tiene muy buenos jugadores, muy intensa, arriba tiene gente rápida y dinámica”, fue el concepto de Lionel Messi sobre la ‘Tricolor’, haciendo énfasis en el invicto de los últimos años.

Messi, De Paul, Álvarez, Cuti Romero y Di Marría serían titulares. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

Argentina ajusta su once inicial con Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lisandro Martínez y Rodrigo De Paul desde el pitazo inicial. El equipo de Lionel Scaloni tendría tres modificaciones, teniendo en cuenta el juego de semifinales que jugó ante Canadá en Nueva Jersey. La defensa, la zona de volantes y el nueve, tendrían importantes ajustes.

El invicto sigue creciendo y es lo que le preocupa a Lionel Messi. La Selección Colombia acumula 28 partidos sin perder con Néstor Lorenzo y está ante el juego de la historia. Argentina, por su parte, se ilusiona con la que sería la segunda Copa América para el palmarés de Messi. Al frente está James Rodríguez, Luis Díaz y una banda que tiene hambre de título y no se la colocará fácil.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.