Juzguen ustedes: La diferencia de kilómetros previo a la final Colombia vs. Argentina

La Selección Argentina inauguró la Copa América 2024 ante Canadá en Atlanta, Georgia. De ahí se trasladó a New Jersey para enfrentar a Chile y finalizó contra Perú en Miami, mismo estadio de la final. Por los cuartos de final jugó con Ecuador en Houston y enfrentó nuevamente a los canadienses en las semifinales, en New Jersey. Volviendo al sur de la Florida, da un total de 8.500 kilómetros.

Argentina y Colombia cuadran la agenda y avanzan con el itinerario en Miami luego de las semifinales. La ‘Tricolor’ jugó contra Uruguay en Charlotte, Carolina del Norte, mientras que el equipo de Messi enfrentó a Canadá en New Jersey. Llama la atención la cantidad de kilómetros que ambas selecciones han recorrido a lo largo de la Copa América 2024. ¿Hay algún perjudicado? Juzguen ustedes.

Será la primera final del entrenador Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Es algo especial, debido a que se medirá ante su país de origen. Hasta el momento, la campaña del estratega es impecable y hace un buen torneo que le mantiene en el favoritismo. No es un secreto que ha podido encontrar el equipo ideal en medio de largas listas de pre-convocados. Para muchos, es uno de los que mejor juega en esta Copa América.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.