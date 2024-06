El jugador recibió una calificación de 5 sobre 10 y fue el de menos valoración entre once titular de Colombia ante Paraguay.

Johan Mojica, en el 1X1 de Bolavip Colombia, recibió una calificación de 5 sobre 10 y fue el de menos valoración entre once titular. Es que el vallecaucano tuvo un partido discreto por la banda izquierda. Sí intentó ser relevante en el primer tiempo, pero le costó en el relevo ofensivo con Luis Díaz. Muy pocas veces tocaba la línea de fondo. Ya en la segunda parte se diluyó más y se concentró en temas defensivos. Pese a rearmar la línea, perdió el espacio al minuto 69 y Julio Enciso le cobró con el descuento en el marcador.

Los jugadores de Colombia celebran uno de los goles contra Paraguay. (Photo by Logan Riely/Getty Images)

Nos detenemos en ese gran funcionamiento de la Selección Colombia. Todo le sale al técnico Néstor Lorenzo. Desde el once titular hasta el banco de suplentes dan buena garantía de victoria a medida que avanzan los partidos. El 4-3-3 que propone cada fecha es lo más cercano a lo que dicta el fútbol moderno, pues la estrategia que permite la creatividad, funcionamiento e improvisación en el frente de ataque, que comúnmente termina en más de un gol por partido.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron a este partido como favoritos no solo al primer lugar del grupo D, sino al título de la Copa América 2024. La racha, más la sincronización táctica, le permite al equipo nacional tener la etiqueta junto a Argentina, Brasil y Uruguay. Los goles de Muñoz y Lerma son suficientes para tomar confianza y seguir al frente en competencia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.