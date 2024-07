La Selección Argentina se clasificó a la final de la Copa América, después de vencer a Canadá en la semi, por lo que ahora está a la espera de conocer cuál será su rival en la disputa por el título, en donde, en la previa se medirá a un rival que en teoría sería más difícil, teniendo en cuenta los equipos a los que se ha enfrentado hasta el momento en el torneo.

El rival de los argentinos saldrá de enfrentamiento entre la Selección Colombia contra Uruguay, dos de los equipos que mejor nivel futbolístico han mostrado hasta el momento en la Copa América, razón por la que al entrenador Lionel Scaloni, le consultaron sobre lo que será su equipo de cara a la final y definición del título.

¿Argentina prefiere a Colombia o Uruguay?

En rueda de prensa, posterior al triunfo contra Canadá, una de las preguntas que le hicieron al técnico de Argentina, fue sobre a quién prefería enfrentar en la final, a lo que Scaloni no se la quiso jugar y aseguró que no elegía contrincante, ya que ambos equipos son muy difíciles y han mostrado un gran rendimiento en la Copa América.

“Son dos rivales top, de los mejores ahora mismo a nivel selecciones y veremos el partido, pero sería imprudente decir que prefiero a uno u otro, porque uno ya nos ganó y con Colombia todavía no jugamos con este entrenador, pero es dificilísimo también”, expresó el técnico de Argentina, pensando en la que será la final.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina ante Canadá en la CONMEBOL Copa America 2024. Foto: Maddie Meyer/Getty Images.

La felicidad de llegar a una nueva final

A la espera de conocer si Colombia o Uruguay será el rival, el entrenador Scaloni no ocultó su satisfacción por poder llegar a una nueva final con el equipo argentino, siendo su tercera de manera consecutiva, objetivo que para él no fue nada fácil llegar, ya que le tocó medirse con rivales difíciles, en medio de muchos halagos.

“Es para estar orgulloso y agradecer a los jugadores porque a lo mejor ayer me preguntaron si tendemos a normalizar esto y me pareció buena la pregunta. Es dificilísimo llegar a otra final, sobre todo como venimos, de todos halagos, éxitos y eso cuesta el doble. Los que estamos adentro sabemos lo que cuesta llegar, por eso es una sensación de felicidad y preocupación porque todo cuesta mucho más y la vara está muy alta. Todos pensaron que iba a ser muy fácil y hoy Canadá demostró que no es fácil para nada”, dijo Lionel.