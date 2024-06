El picante sudamericano dijo presente. El Grupo D tuvo la primera gran sorpresa de la Copa América 2024, Costa Rica le empató a Brasil, y en medio de la polémica que se desató entre Miguel Ángel Borja y el entrenador Gustavo Alfaro por el estilo de juego de los costarricenses, Néstor Lorenzo hizo público lo que piensa del entrenador de los ‘Ticos’.

“Gustavo es un gran estratega, creo que está en un proceso de crecimiento desde que agarro el equipo y que los resultados dan confianza. Seguramente está buscando eso también. No me cabe duda de que también tiene el arma ofensiva como para lastimar al rival de turno. Pero, bueno… Priorizando el resultado, ha hecho un partido (vs. Brasil) que se habrá ido satisfecho porque le salió bien una parte importante del plan. Casi le sale completa porque tuvo alguna opción para ganar el partido”, afirmó Lorenzo sobre Alfaro en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo…