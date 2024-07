La Selección Colombia jugará la final de la Copa América ante Argentina, en lo que será un duelo que genera muchas expectativas, ya que fueron dos de los equipos que llegaron como grandes candidatas al título en la previa al torneo, por lo que se espera que sea un compromiso muy disputado por ambos conjuntos.

Esta será la primera final del entrenador Néstor Lorenzo con Colombia, por lo que sin duda será algo muy especial, debido a que se medirá ante su país, después de realizar un muy buen torneo, logrando para muchos, conformar al equipo que mejor juega en la Copa, además, de mantener el invicto y alargarlo a 27 partidos sin perder.

Lo que hará Néstor Lorenzo ante Argentina

En la rueda de prensa ante los medios de comunicación, el técnico Lorenzo habló de lo que espera de cara a la final contra Argentina, en donde aseguró que el plan que tiene, es el de seguir jugando de la misma manera en la que lo han hecho hasta el momento, por lo que no piensa cambiar su estilo por el rival e irá por la victoria.

“Vamos a intentarlo como intentamos siempre. Colombia jugó siempre para ganar. Argentina es el mejor del mundo, campeón del mundo, campeón de América, pero vamos a intentar”, expresó Lorenzo, palabras que gustaron a los hinchas colombianos, que están esperanzados en poder lograr el título de la Copa América.

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Foto: Imago.

La sensación de enfrentar a su país

Otro de los temas de los que habló el técnico de Colombia, fue lo que será medirse en una final contra su país, de lo que indicó que es una sensación que no conoce, pero no ocultó de que será una situación muy especial para él, debido a sus personas cercanas, las cuales algunos lo apoyarán, pero otros estarán con Argentina.

“De mi parte no lo experimenté nunca, no sé cómo se siente. Tengo mi círculo cercano que ya estaba vaticinando y diciendo lo que puede pasar por el cariño que me tienen. Hay mucha gente que está pegada a nosotros, a la campaña, al cuerpo técnico. Vamos a ver, va a ser muy lindo esto. Voy a estar con jugadores que conocí en mi carrera”, dijo el técnico Néstor.