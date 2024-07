El escenario no podía ser mejor. La Selección Colombia buscará clasificar a su tercera final en la historia de la Copa América cuando enfrente a Uruguay por semifinales, y al gran nivel con el que llega la Tricolor, Néstor Lorenzo le sumó un cambió de decisión que trajo una buena noticia.

La Copa América 2024 representó un desafío desde lo físico para las selecciones por el desgaste con en el que llegaban los jugadores y los kilómetros de viaje que tenían que hacer las delegaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos. A Colombia le fue bien en ambos aspectos, viajó 6.297 kilómetros hasta semifinales y solo tuvo un asterisco por lesiones.

En el debut contra Paraguay, la Selección Colombia perdió a uno de los dos defensores titulares. Jhon Lucumí tuvo que salir de la cancha a los 26 minutos por una molestia en el músculo posterior de la pierna izquierda. Desde ese momento, se empezó a especular con la gravedad de la lesión del defensor central y se llegó a instalar una muy mala noticia para la Tricolor.

“Lucumí, lo más seguro… O sea, no tenemos un parte oficial, no tenemos comunicación oficial de esto, pero ya no estaría más para la Copa América pese a que nos habían dicho que su lesión no era grave. No tuvimos un parte médico oficial, pero lo que supimos y la información que tenemos de muy buena fuente es que ya no estaría disponible”, sostuvo Lizet Durán, de ESPN, el 30 de junio de 2024. Sin embargo…

Jhon Lucumí en la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)

En la previa al partido Colombia vs. Uruguay del miércoles 10 de julio a las 7:00 PM, el periodista Sebastián Vargas, de Caracol Radio, informó que Jhon Lucumí regresaría al banco de suplentes después de pasar tres partidos sin estar disponible en la Copa América. Luego, el entrenador Néstor Lorenzo confirmó el cambio de decisión que alegra a toda la selección colombiana.

No iba a jugar más: El cambio de decisión que confirmaron en Colombia

Después de instalarse la narrativa que Jhon Lucumí no iba a jugar el resto de la Copa América 2024, la decisión es que ahora pase a estar disponible para el partido vs. Uruguay y así lo confirmó Lorenzo en conferencia de prensa: “La nómina está toda a disposición (…) Lucumí ha mejorado mucho, es un central que nos da salida por izquierda con mucha calidad y están todos a disposición“.

La mala racha que Colombia quiere cortar en semifinales de Copa América

En las 48 ediciones que se han jugado de la Copa América, la Selección Colombia ha jugado cuatro veces las semifinales sin contar el duelo que tendrá contra Uruguay en el 2024. En 2001, la Tricolor venció dos a cero a Honduras, pero luego llegaron tres derrotas. En 2004 se perdió por tres a cero contra Argentina, en 2016 se cayó dos a cero vs. Chile y en 2021 se perdió en penales frente a Argentina.