No trae buenos recuerdos: el árbitro que tendrá la Selección Colombia contra Brasil

La Selección Colombia ha conseguido su clasificación a los cuartos de final de la Copa América con su triunfo de este viernes ante Costa Rica. Sin embargo, el combinado cafetero debe asegurar la clasificación en primera posición ante Brasil este martes. Ya se conoce quién será el árbitro del encuentro.

Si bien la Selección Colombia ya consiguió el pase a los cuartos de final, la tarea aún no ha finalizado para los de Néstor Lorenzo. El combinado cafetero quiere ser primero del Grupo D y para esto deben sumar puntos este martes ante Brasil en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Ahora, la Conmebol ha confirmado la designación arbitral para los últimos partidos de esta fase de grupos, incluyendo el encuentro entre el combinado nacional y la pentacampeona del mundo. El partido estará a cargo del venezolano, Jesús Valenzuela.

Designación arbitral

ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (VEN).

ÁRBITRO ASISTENTE N°1: Jorge Urrego (VEN)

ÁRBITRO ASISTENTE N°2: Alberto Ponte (VEN)

CUARTO ÁRBITRO: Augusto Aragón (ECU).

QUINTO ÁRBITRO: Christian Lescano (ECU).

VAR: Mauro Vigliano (ARG).

AVAR: Jonny Bossio (PER).

ASESOR DE ÁRBITROS: Peter Prendergast (JAM).

QUALITY MANAGER: Luis Vera (ECU).

Jesús Valenzuela (IMAGO / Agencia-MexSport)

Malos recuerdos para la Selección Colombia

Jesús Valenzuela no es ningún desconocido para la Selección Colombia. Si bien sus arbitrajes no han tenido grandes polémicas, los resultados no han sido del todo favorables para el Tricolor. De hecho, este fue el árbitro en algunas derrotas dolorosas de los últimos tiempos.

Esta será la octava ocasión en la que Jesús Valenzuela estará a cargo de la Selección Colombia. Con el venezolano, el equipo cafetero solo ha ganado un partido, consiguiendo 3 empates y 3 derrotas. Sin duda, un registro poco alentador para Néstor Lorenzo.

Entre las derrotas de Colombia con Valenzuela está el doloroso 6-1 encajado ante Ecuador en noviembre de 2020. Luego, el venezolano estuvo a cargo de la semifinal de la Copa América de 2021, perdida en penales ante Argentina. Por último, está la caída 0-1 ante Perú de enero de 2022.