La declaración de Dibu Martínez que le apuntó a los hinchas colombianos tras la sanción de la FIFA

Es una relación de amores y odios, obviamente hablando en lo deportivo. Emiliano ‘Dibu’ Martínez pasó de ser aquel arquero que elogió lo hecho por la Selección Colombia en la final de la Copa América a ser el protagonista de una declaración que le apuntó a los hinchas colombianos tras la sanción que recibió de la FIFA.

¡A los antecedentes! Argentina le ganó a Colombia el título de la Copa América 2024 con un gol en el segundo tiempo de la prórroga, y luego del pitazo final del árbitro Raphael Claus, Martínez fue a saludar y consolar a jugadores colombianos como James Rodríguez. Y no solo eso, también habló del buen nivel de la Tricolor.

Luego de afirmar el 14 de julio que “Colombia jugó un partidazo, se los dije (a los jugadores) que jugaron un partidazo bárbaro. Así que el país tiene que estar orgulloso de su equipo“, Dibu Martínez volvió a enfrentar al combinado nacional colombiano por Eliminatorias Sudamericanas con una agresión a un camarógrafo colombiano al término del encuentro.

Con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez, la selección colombiana le ganó a Argentina el 10 de septiembre y Emiliano Martínez reaccionó pegándole a la cámara que llevaba Jhonny Jackson. Por esta acción y otro gesto obsceno con la Copa América tras la victoria contra Chile por Eliminatorias, la FIFA decidió sancionar al arquero argentino.

La comisión disciplinaria de la FIFA sancionó ‘Dibu’ Martínez con dos partidos de suspensión y luego de conocer esta decisión, el arquero sostuvo en sus redes sociales que “acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”. Hasta ahí, poco y nada del mensaje para los hinchas colombianos, pero eso estaba a punto de llegar.

La declaración de Dibu que le apuntó a los hinchas colombianos

Con la sanción de la FIFA sobre la mesa y después de la victoria de Aston Villa contra Bayern Múnich, ESPN le preguntó a Emiliano Martínez qué tiene que vuelve locos a los equipos e hinchadas rivales y ahí llegó el mensaje para los aficionados colombianos que tan poco lo quieren. “Hay que gente que te quiere, hay gente que no te quiere. Eso es algo que no puedes controlar, pero nada… Doy todo por mi club y por mi selección, y trato de dar lo mejor de mí. A veces tienen algo contra mí, pero no es algo que pueda controlar. Trato de disfrutar del fútbol y disfruto con mi equipo y con mi país”, afirmó Dibu.

Los dos partidos que se pierde Dibu Martínez por la sanción de la FIFA

Mientras que la Selección Colombia jugará contra Bolivia (jueves 10 de octubre a las 3:00 P.M) y Chile (martes 15 a as 3:30 P.M), Argentina enfrenta a Venezuela y a Bolivia por las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Martínez no fue convocado para estos dos partidos por la sanción que le impuso la FIFA.