El próximo rival de Colombia llegará a Barranquilla con un fuerte golpe de ánimo y atravesando por uno de los peores momentos de su historia reciente a nivel sudamericano. La Selección de Chile no encuentra el rumbo y están muy cerca de quedarse afuera del próximo Mundial de 2026.

Antes de medirse ante el equipo de Néstor Lorenzo, jugaron en casa ante Brasil y sufrieron una nueva y dolorosa derrota. Aunque empezaron ganando, la ‘Scratch’ se las arregló para remontar y terminó venciendo por 1-2. Ese revés tiene a la hinchada chilena sin esperanza y la prensa ataca sin piedad a Ricardo Gareca.

Uno de los periodistas más influyentes de ese país dejó su opinión tras la derrota contra Brasil, mostrando el sentir general de la hinchada chilena que no tiene expectativas con este equipo o que su DT vaya a encontrar una respuesta milagrosa.

“No pasa nada si se dice que Chile no va a ir al Mundial”

Chile llegará a Barranquilla de capa caída y aferrado a la ilusión de que ocurra un milagro en territorio cafetero, donde estarán obligados a vencer a Colombia. El reto se antoja imposible desde el sur del continente, donde aseguran que el equipo de Lorenzo es el mejor del continente en la actualidad.

El periodista, Cristian Caamaño, no se guardó absolutamente nada y mostró el peor panorama posible, augurando una fea derrota para Chile contra Colombia: “Terminó la primera rueda anoche y Chile sacó cinco míseros puntos. En estos nueve partidos hizo cuatro goles… De la noche a la mañana no hay forma de revertir este proceso para que nos lleve al Mundial”.

Agregó que la segunda parte de las Eliminatorias se puede antojar largas y puede resultar peor para Chile si las cosas se mantienen como están. No ve que Ricardo Gareca le encuentre la vuelta: “Hay que ser realistas, no se nos va a caer una joya de la corona de lata por decir que Chile no va a ir al Mundial. ¿Dónde vamos a ir a ganar cinco partidos? En una rueda Bolivia nos sacó siete puntos”, concluyó.

