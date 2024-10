La Selección Colombia ajusta los últimos detalles para el partido en la altura ante Bolivia, correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2024. El zaguero central, Jhon Lucumí compareció ante la prensa y se refirió a la adaptación del equipo a las condiciones extremas del país anfitrión del partido.

Este jueves 10 de octubre se jugará el encuentro entre la Selección Colombia y Bolivia, a partir de las 3:00 pm (horario colombiano). El equipo cafetero es, en principio, el claro favorito para quedarse con los puntos. No obstante, La Verde ha decidido aumentar el peso de la localía, dejando el Estadio Hernando Siles de La Paz para mudarse al Estadio Municipal de El Alto, a 4.150 metros de altura.

La adaptación es una de las principales preocupaciones de cara al partido de este jueves. El combinado nacional concentra en la ciudad de Cochabamba, a 2.550 metros de altura. Desde allí, Jhon Lucumí habló sobre la puesta a punto del equipo a un día del encuentro.

Esto dijo Lucumí sobre la altura

El zaguero central compareció ante la prensa y fue cuestionado por la adaptación. “Venimos trabajando en eso con el cuerpo técnico, para estar ordenados técnicamente y físicamente al 100%. Estamos tratando de suplir todas esas cosas con el orden táctico, las capacidades técnicas y tratar de tener la pelota para que ellos no tengan esas posibilidades, en las que son fuertes“.

El defensor resaltó las diferencias de jugar con tanta altura. “Es un vuelo diferente, al momento de picar la pelota no es de la misma forma que en otros lugares. Venimos trabajando en eso, en afianzar esa sensibilidad y en buscar el mejor posicionamiento para tener esos balones claros y no sufrir en el partido. Cuando inicie el encuentro, vamos a ir interactuando, tomando más confianza y, con la calidad técnica que tenemos, pensamos que no vamos a tener problemas“.

“Trataremos de tener un buen orden táctico y seguir las indicaciones para mantener las distancias en las líneas y así saltar lo más rápido posible al poseedor del balón. Eso nos ayudará mucho a tener el control de juego, poder recuperar el balón y establecer las condiciones con la calidad técnica de nuestros jugadores” agregó Lucumí.

