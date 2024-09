Una gran controversia generó nuevamente el portero de la Selección Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, después de su reacción contra el camarógrafo de la transmisión del partido ante Colombia, al momento en el que lo enfocó al final del compromiso, golpeando la cámara, actitud que ha generado mucho rechazo.

Publicidad

Publicidad

Los cuestionamientos al ‘Dibu’ han llovido desde todas partes, no solamente pro parte de la prensa colombiana, en donde han pedido una sanción contra el arquero, también desde medios internacionales que han criticado el actuar del guardameta del Aston Villa, el cual podría recibir una sanción de oficio por parte de la CONMEBOL o la FIFA.

La primera decisión que habría tomado la FIFA

El periodista César Augusto Londoño, contó por medio de su cuenta de X, que los oficiales disciplinarios de la FIFA, le pidieron a sus delegados, que estuvieron presentes en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, un informe sobre lo ocurrido con el potero ‘Dibu’ Martínez y el ataque que tuvo con el camarógrafo.

“Los oficiales disciplinarios de FIFA le solicitaron a su delegado en el partido Colombia vs. Argentina, detalles e información sobre la agresión del ‘Dibu’ Martínez a un camarógrafo de RCN Televisión en la cancha del Metropolitano”, contó Londoño sobre la primera decisión que tomó la FIFA por lo ocurrido con el golero argentino.

Publicidad

Publicidad

Foto: X.

De esta manera, se abre la puerta para que el arquero Emiliano Martínez pueda recibir una sanción de oficio por parte de la FIFA, después de su lamentable comportamiento al final del partido, determinación que podría darse a conocer en las próximas semanas, antes de que se dispute la doble jornada de la Eliminatoria del mes de octubre.

ver también Primera sanción a jugador de Argentina, tras la derrota con la Selección Colombia

Lo que dijo el camarógrafo atacado por el ‘Dibu’

“‘Dibu’, hermano, cómo estás, soy Jhonny Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Termina el partido y yo siempre voy a buscar reacciones, simplemente entro a la cancha, después de 90 minutos todos están cansados, veo al ‘Dibu’ saludándose con sus compañeros y me acerco a él, de la nada el ‘Dibu’ le pega a mi cámara, me dio rabia, yo estoy trabajando, operando mi cámara, ni siquiera jugué con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada. Quería decirte que tranquilo, en la vida todo el mundo ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante ‘Dibu’”, expresó el camarógrafo afectado.

Publicidad

Publicidad