Para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo no la pasa bien Manchester United. Su bajo nivel futbolístico y la falta de minutos han sido una constante esta temporada en el equipo donde pudo hacer historia en su primera etapa. Varias son las preguntas que se hacen alrededor de uno de los mejores jugadores de la época.

El portugués no aguantó más y le dio la cara a la prensa revelando todos los detalles de lo que pasa en la interna del club inglés. Habló sobre el entrenador, compañeros y varios miembros del equipo.

“El Manchester United intentó forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también el resto de las personas que rodean al club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada”, reveló Cristiano al periodista Piers Morgan.

Desde su segunda llegada, los malos resultados lo han acompañado, no se ha sentido a gusto y solo él sabe la verdad de las cosas. Cuando el comunicador le preguntó sobre los anteriores entrenadores, indicó que solo respeta al noruego Ole Gunnar Solskjaer, quien estuvo con él solo una semana.

Sobre Ralf Rangnick expresó: “si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él”. Lo más grave y sorprendente fue al referirse a su actual entrenador, Erik Ten Hag, con quien ha tenido varias polémicas. Cristiano afirmó que no lo respeta: “No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar”.

Finalizó hablando sobre un excompañero y leyenda del club, Wayne Rooney, quien en pasadas ocasiones criticó al portugués: “no sé por qué me critica tan mal… probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto”.

Mira aquí la entrevista