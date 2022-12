Tras el Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo va mirando alternativas para su futuro y la primera acción tras salir del Medio Oriente fue ir directo a España y se entrena con los jugadores del Real Madrid, mandando un contundente aviso sobre sus próximas decisiones y dando ilusión a los hinchas del equipo blanco.

Vale resaltar que no han sido días fáciles para Cristiano Ronaldo, quedó eliminado de Qatar 2022, su último Mundial, al perder en cuartos de final ante la sorprendente Selección Marruecos, lo que se considera un fracaso en Portugal. Sus lágrimas le han dado la vuelta al mundo y ha despertado elogios de muchas estrellas.

Ahora, Cristiano Ronaldo pasa la página y se centra en su futuro con 37 años de edad y uno de los salarios más altos en Europa. Siendo jugador libre tras el suceso con Manchester United, los árabes han dado muestra de querer tenerlo en sus equipos del Golfo Pérsico, lo que parece a CR7 no le llama la atención.

Más bien, Cristiano sorprende al mundo apareciendo en la ciudad deportiva de Real Madrid, se le vio con otro semblante, alegre, sonriente, tal vez recordando sus épocas de gloria con el equipo blanco. Y por supuesto, los rumores hacen su aparición y no se descarta el 'The Last Dance' en la 'Casa Blanca'.

El primer aviso sobre su futuro es mantenerse en forma, seguir con la 'frente en alto' y entrenando al máximo nivel, y qué mejor que ir a una de las mejores sedes deportivas del mundo, donde ya lo conocen. Allí espera dejar a un lado lo que pasó en Qatar 2022, mientras se define su futuro para el año 2023.