De no creer: pagaron más de dos millones de pesos por una camiseta de Falcao

En la actualidad, España no pasa por su mejor momento ya que, lamentablemente, la erupción del volcán en la Isla Canaria ha dejado un sinfín de damnificados a su paso y todavía no se ha podido encontrar solución al problema. Esto ha hecho que todas las entidades en el país ibérico se lancen en propuestas para ayudar y LaLiga de España no fue la excepción.

Para poder colaborar, el ente máximo del fútbol español organizó una subasta con camisetas de las principales figuras que actualmente juegan en la primera división del fútbol español y allí estuvo la camiseta de Radamel Falcao García, del Rayo Vallecano, y fue una de las que mejor se vendió para lograr el propósito.

La puja arrancó en 89 euros, lo que vale la camiseta, y todo fue creciendo hasta que se llegó a la suma de 679 euros, casi tres millones de pesos colombianos en la actualidad. Lo anterior da la visión de lo que el delantero samario ha despertado en los hinchas del fútbol en España y no solo los del Rayo Vallecano.

Según la última estimación del sistema europeo de satélites Copernicus, el mapa número 40 desde que comenzara la erupción en Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre, elaborado a las 14.48 horas de este martes eleva a 2.613 el número de edificaciones destruidas, más otras 136 parcialmente dañadas o en riesgo, por lo que la emergencia es total.