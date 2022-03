Sin duda alguna, el equipo del momento en la Premier League es el Liverpool. Los dirigidos por Jürgen Klopp pegaron una remontada increíble en la tabla de posiciones y apretaron la lucha por el título en Inglaterra con el Manchester City. En medio de ese contexto, hay un nombre que brilla con propiedad y es el de Luis Fernando Díaz. Todos están encantados con el colombiano en Merseyside.

En una entrevista con 'Sky Sports', Klopp volvió a referirse al fichaje de 'Lucho' y aseguró que fue todo muy especial "En cuanto lo vimos supimos que encajaría perfecto aquí", expresó. Además, aseguró que el guajiro tiene muchísima confianza y eso le ha permitido adaptarse muy rápido al fútbol inglés y el ambiente que se vive en el club.

Sin embargo, el estratega alemán reconoció que hay mucho que trabajar en la relación como DT y jugador. Como era de esperarse, la barrera idiomática le ha impedido a Jürgen poder conectar de la mejor manera con Díaz. El colombiano está aprendiendo inglés, pero aseguró que tomará mucho tiempo poderse comunicar con él de una forma efectiva.

"Con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma conmigo. Yo no hablo español y él no habla inglés. Él está aprendiendo. Yo no estoy aprendiendo, así que tendremos esperar hasta que su inglés mejore. Tomará tiempo".