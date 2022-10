James Rodríguez no terminó de la mejor manera su paso por Everton, debido a que el técnico del momento, Rafael Benítez, lo borró del equipo y no ponía a jugar, lo que derivó con la salida del colombiano hacia el Al Rayyan de Qatar.

Tras la salida de Benítez, llegó al club 'azul' el entrenador Frank Lampard, el cual en las últimas horas reveló que extraña no tener un futbolista como James, ya que no tiene uno con esas características en la actual plantilla.

“James era un tipo de jugador muy particular, el tipo de jugador que con toda honestidad no tenemos ahora y eso es todo. Es encontrar otras formas de conectar al equipo para que Dominic no esté aislado en su forma de jugar”, dijo Lampard.

Actualmente, Everton se ubica en la posición 14 de la Premier League, mientras que James llegó hace algunas semanas al Olympiacos de Grecia, en donde ha tenido unas destacadas actuaciones.