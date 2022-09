Kaká es uno de los jugadores más representativos de Brasil en los últimos años. Si bien, es un país que saca buenos jugadores a diario, son pocos los que logran ser leyendas en los últimos años. Ricardo Izecson Dos Santos Leite es un histórico que vistió los colores de varios equipos grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid.

Uno de los últimos ganadores del Balón de Oro, antes de que empezará el reinado de Messi y Cristiano Ronaldo, habló sobre su paso en el conjunto ‘merengue’. Para sorpresa de muchos, no respondió protocolariamente, sino que lo sin filtros y con respeto.

“Puede sonar raro, pero me quedo con el día que se concretó que me iba, porque hablé con Florentino y me dijo que me veían como un grandísimo profesional que había hecho todo lo posible por lograr grandes resultados en el Madrid, pero las lesiones y los pocos minutos que me dio el entrenador no lo permitieron. Eso fue una gran satisfacción”, afirmó Kaká.

Con los colores del Real Madrid, Kaká jugó 120 partidos en tres temporadas, marcó 29 goles y 33 asistencias, siendo uno de los mejores en su momento.