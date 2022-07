Una mala noticia se dio en el debut del futbolista colombiano, Luis Sinisterra, en lo que fue un partido amistoso que terminó con empate 1-1 ante el Crystal Palace y que se realizó en territorio australiano.

El 'cafetero' sufrió una lesión muscular, por lo que ahora deberá trabajar para recuperarse lo más pronto posible, antes que se dé inicio a la Premier League.

"Esperemos que no sea mucho. Que no sea nada grave... Evaluaremos eso y esperamos que no sea demasiado malo", afirmó el técnico del Leeds, Jesse Marsch.

La noticia no cae bien en el colombiano, ya que está en la pretemporada, en donde deberá convencer al entrenador y poder quedarse con un puesto de titular, por lo que la lesión le dificultaría esto.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la gravedad de la lesión de Luis y cuánto será el tiempo de recuperación.