La renovación del entrenador de la Selección de Francia generó todo tipo de polémicas en jugadores, directivos y aficionados. Uno de los que más dio de qué hablar fue el delantero del PSG, Kyliam Mbappé, quién no aguantó y entró a la conversación con un fuerte mensaje en redes sociales.

“Zinédine Zidane ni le hubiera respondido al teléfono", fueron las palabras del presidente de la Federación Francesa de Fútbol Noel Le Graet en medios locales, todo un día después de renovar Didier Deschamps como entrenador de la Selección hasta el 2026.

Tras perder la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 ante Argentina, muchos empezaron la puja para contratar a Zidane, múltiple campeón con el Real Madrid. A quien no le gustó mucho la idea fue a Le Graet, quien también expresó: "¿Para decirle qué, 'Hola señor, no se preocupe, busque otro club, ¿acabo de alcanzar un acuerdo con Didier?"



El presidente también defendió a Dechamps: "Me sorprendería que se fuera allí. Puede hacer lo que quiere, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps".

Estas indirectas del presidente contra Zidane, no le gustaron nada a la estrella de la Selección francesa, Mbappé, quién no tuvo filtros para escribir en su Twitter: "Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así". Algunos se atreven a decir que esto tendrá represarías en contra del jugador.