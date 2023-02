No ha debutado y Devis Vásquez tendría un cambio de rumbo con el AC Milan

Una de las grandes sorpresas en Colombia en el reciente mercado de pases del fútbol de Europa, fue el arribo del portero barranquillero Devis Vásquez al gigantesco AC Milan de la Serie A de Italia, proveniente del Guaraní de Paraguay.

El arquero colombiano se puso a punto a nivel físico y deportivo, por lo que ha estado en las últimas convocatorias del 'Rossoneri', en donde se le ha visto en el banco de suplentes, pero desafortunadamente no ha podido hacer su debut.

Los últimos resultados del Milan, que han terminado en derrotas, con goleada, no ha generado el ambiente para que Vásquez debute, por lo que el entrenador Stefano Pioli no querría exponer a arquero 'cafetero' y buscarían cederlo, además de considerar que aún no se encuentra preparado para jugar en la Serie A.

"El colombiano, que llegó procedente de Guaraní, de Paraguay, no se consideraba listo para la Serie A. El Milan, de hecho, había hablado de una inversión en perspectiva. Sin embargo, Vásquez tiene 24 años, no precisamente un potencial muy joven: y cuando regrese Maignan, la puerta volverá a estar blindada", informó 'La Gazzetta dello Sport'.

Que también agregó: "Vásquez podrá quedarse como tercer portero o, en caso de ser vendido en el exterior, podrá abrir un espacio para la inscripción de un nuevo jugador extracomunitario".

Por el momento, el titular del Milan es Ciprian Tătărușanu, a la espera de la recuperación del francés, Mike Maignan, que venía siendo el inicialista, hasta que se lesionó.