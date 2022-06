Sigue la novela de Lewandowski en el Bayern Múnich, su presidente Herbert Hainer entregó unas polémicas declaraciones en las que asegura que el jugador deberá cumplir su contrato y que el club no tiene urgencias económicas para salir de él.

"Estamos en la afortunada situación de no tener urgencias económicas. Queremos a los mejores jugadores con nosotros y Robert es uno de los mejores. Por eso estoy seguro de que seguirá con nosotros la próxima temporada", afirmó Hainer.

Además, se hizo una pregunta que pone en los ojos del mundo al delantero polaco "Un contrato es un contrato. ¿A dónde llegaríamos si a un jugador se le permite acabar un contrato unilateralmente mientras los clubes tienen que pagar hasta el último día?".

Por último, expresó haberse sentido sorprendido por las recientes declaraciones del jugador: "Me sorprendió que Robert hiciera esas declaraciones públicas. En su lugar no las hubiera hecho", aunque cree que no bajará su nivel futbolístico, “Robert es un profesional, quiere jugar al fútbol”, finalizó.