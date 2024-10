Mucha molestia generó la ausencia de James Rodríguez en el partido del Rayo Vallecano ante el Villamuriel de la Copa del Rey, esto debido a que el futbolista colombiano no apareció en la lista de convocados del equipo de Madrid para el compromiso, razón por la que los seguidores del futbolista colombiano, la emprendieron contra el entrenador Íñigo Pérez.

Publicidad

Publicidad

Desafortunadamente, James no ha tenido la posibilidad de jugar mucho con el técnico Pérez , quien ha determinado darle solamente minutos al ’10’, tema que se le ha convertido en un problema para el entrenador español en cada rueda de prensa, en donde el tema principal siempre es por qué no juega Rodríguez .

Íñigo Pérez confirmó la lesión de James

Después de finalizar el partido que terminó en triunfo 5-0 para el Rayo Vallecano, el entrenador Íñigo Pérez fue consultado en rueda de prensa sobre por qué no estuvo James Rodríguez, a lo que el técnico informó que el futbolista sufrió una lesión, razón por la que no estuvo en el compromiso, razón por la que espera que no sea un tema grave.

“Lo de James no es una decisión técnica, tiene unas molestias, esperemos que no sea nada importante”, dijo Pérez, quien no reveló más detalles de inconveniente físico que presenta el jugador, el cual se espera que esté disponible para los próximos partidos de la Eliminatoria con la Selección Colombia, por lo que su lesión sin duda es una preocupación.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez con el Rayo Vallecano. Foto: Imago.

De momento, se espera que en las próximas horas se revelen más detalles del inconveniente físico que presenta James y cuánto será el tiempo de recuperación, situación de la que el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, estará muy atento, teniendo en cuenta que en pocos días deberá disputar la próxima doble jornada de Eliminatoria.

ver también James Rodríguez, nominado al mejor mediocampista del mundo

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

El próximo partido de la Selección Colombia será el día 15 de noviembre a las 7:00 PM ante Uruguay, juego que se llevará a cabo en el estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, duelo muy importante para mantener el segundo puesto en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad