Una vez más, James Rodríguez se ve envuelto en una novela por su situación a nivel de clubes. El jugador ha tenido pocos minutos en Rayo Vallecano y se especula sobre posibles problemas con el entrenador, Íñigo Pérez. Ahora, desde El Chiringuito han hablado sobre la actualidad del capitán de la Selección Colombia.

Publicidad

Publicidad

Luego de varios fracasos en distintos clubes, James Rodríguez vuelve a ser tema de conversación por su falta de minutos de juego en Rayo Vallecano. El jugador solo ha visto un puñado de minutos de juego, distribuidos en 5 partidos. El cucuteño solo partió en el 11 titular en una ocasión.

El por qué de la falta de protagonismo del colombiano en el equipo de Vallecas no queda claro. Hay muchas especulaciones sobre qué sucede con el jugador, habiendo muchos rumores sobre el descontento de Íñigo Pérez con su desempeño en estos meses.

Reacciones en El Chiringuito sobre James Rodríguez

El presentador de El Chiringuito, Josep Pedrerol se quejó por la situación de James Rodríguez. “James fue el mejor jugador de la Copa América y dice el entrenador que no es titular porque corre poco. No es nada personal con el jugador, pero no le pongo. ¿Tienes al mejor jugador de la Copa América y dices ‘no va a jugar’, a mí la verdad quiero ver a James siempre en el campo de fútbol”.

Publicidad

Publicidad

“Si saben cómo juega, ¿por qué le ficharon? Ahora resulta que es malo James. Los últimos años de él no los estamos perdiendo, me gusta jugadores como él. Si a Íñigo le gustan los jugadores que corren, no haberlo traído” agregó el periodista español.

¿Se va en el próximo mercado?

De momento, se desconoce qué sucederá en el próximo mercado de pases con James Rodríguez. Sin embargo, en caso de que no logre abrirse paso en el equipo, no se puede descartar que este intente salir de forma anticipada, como ya ha ocurrido en otros equipos. Su última experiencia en Sao Paulo puede ser tomada como ejemplo.

Publicidad

Publicidad

Recientemente, el periodista Ekrem Konur aseguró que Lazio se plantea el fichaje de James, quien no vería con malos ojos tener finalmente su experiencia en la Serie A. El colombiano ha jugado en todas las grandes ligas de Europa, con la excepción de la italiana.