Liverpool lucha por conseguir un nuevo título de la Premier League en lo que es la última temporada del entrenador, Jürgen Klopp, que anunció su salida del cargo para el final del torneo. El DT explicó que sale del equipo inglés a causa del desgaste, pero habría otro motivo. Ha salido a la luz una nueva versión sobre la renuncia del alemán, y el futbolista colombiano Luis Díaz estaría involucrado.

El pasado 26 de enero, Jürgen Klopp sorprendió no solo a los hinchas de Liverpool, sino a todos los seguidores de la Premier League y el fútbol europeo con el anuncio de su renuncia. El entrenador pone fin a su ciclo con el equipo luego de 9 temporadas.

“Me encanta absolutamente todo de este club. Me encanta todo lo relacionado con la ciudad. Me encanta todo lo relacionado con nuestros seguidores. Me encanta el equipo. Me encanta el personal. Me encanta todo. Que aún así tomé esta decisión… Te demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Es que estoy… ¿Cómo puedo decir esto? Me estoy quedando sin energía” fueron las palabras del DT.

Sin embargo, a pesar de que el propio entrenador asegura que la causa de su renuncia es el desgaste que ha implicado estar casi una década al mando de los Reds, habría una nueva versión de la historia. The Telegraph ha dado a conocer el que sería el motivo real de la decisión del entrenador.

¿Klopp renuncia por culpa de los jugadores?

De acuerdo con el diario antes mencionado, la razón por la que Klopp estaría decidido a abandonar Liverpool es por que el equipo es “demasiado bueno” y habría alcanzado su máximo nivel “mucho antes de lo esperado“. El club se vio en algunas dificultades en la pasada temporada, pero lograron reponerse rápidamente.

De hecho, el medio señala que, de haber tenido problemas para jugar a la par con los líderes de la Premier League esta temporada, el entrenador estaría motivado a seguir en el cargo. No obstante, el equipo ha logrado responder de la mejor manera y el cargo del DT nunca estuvo en discusión.

Luis Díaz, uno de los responsables

Si bien Liverpool cuenta con varias figuras que han ido de la mano de Klopp para llegar al máximo nivel, una de las estrellas actuales del proyecto es Luis Díaz. El colombiano llegó al equipo por petición expresa del entrenador y se ha convertido en una de las banderas del proyecto.

