La fama, el dinero y muchas otras variables han llevado a muchos jugadores a caer en los excesos. Este es el caso de Fredy Guarín, jugador que entró en un ciclo sumamente complicado luego de su retiro del fútbol profesional. El colombiano ya se ha referido a su proceso en varias oportunidades y ha dado nuevos detalles sobre esa complicada etapa de su vida.

Fredy Guarín ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes referentes del fútbol colombiano en el mundo de los últimos tiempos. El volante tuvo paso por clubes de gran prestigio como Boca Juniors, FC Porto, Inter de Milán y Millonarios, pero su vida personal cayó en picada tras el retiro.

El colombiano ya habló en distintas oportunidades sobre sus problemas con la bebida. Ahora, ha dado nuevos detalles sobre la etapa más oscura de su vida ante La Gazzetta dello Sport. El relato del exfutbolista sobre su alcoholismo es realmente desgarrador.

El calvario de Fredy Guarín

“Trabajo todos los días para ahuyentar esos fantasmas, para volver a ser mi antiguo yo. Después de que dejé de jugar en 2021 comencé un camino difícil, tomé encrucijadas equivocadas y me consumí con alcohol. No tuve límites durante mucho tiempo. Me gasté el alma, pero cuando me di cuenta de que estaba perdiendo el control dije ‘basta’” relató Fredy Guarín.

El jugador aseguró que trabaja para no recaer en la bebida. “Siempre será un oponente difícil de regatear, digámoslo así. De esos que siempre intentarán ponerme en problemas, pero estoy trabajando en mí, en mi nueva vida y en mi salud. Todo por mis hijos y por quienes me rodean. ¿Deseos suicidas? Prefiero no hablar de eso“.

Paso por el fútbol italiano

Fredy Guarín habló de su complicada adaptación al clima del norte de Italia. “Recuerdo la nieve y una temperatura de 10 grados bajo cero. El tablero del auto mostró la figura y quedé atónito. Venía de Oporto, así que te lo puedes imaginar… playas estupendas, sol, viento suave. Cuando aterricé en Italia fui al reconocimiento médico a Como y las montañas tenían picos nevados. ‘Pero dónde carajo he acabado…’, pensé“.

El exjugador confirmó que hubo acuerdo entre clubes para su traspaso a Juventus, pero él mismo tiró todo abajo. “Cuando estaba en el Oporto casi cerraron el trato, pero elegí el Inter. Y nunca me he arrepentido. El día que fracasó el intercambio, hablé cara a cara con los directivos y les expliqué mis deseos. Mazzarri quería a Vucinic, pero yo presioné para quedarme hasta el final. En su momento me llamaron traidor, pero no quería irme del Inter. No fue un buen momento, pero es parte de la vida. Pero al final me quedé en el Inter y estoy muy contento. Nunca habría ido a la Juventus“.