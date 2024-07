Fueron varios los futbolistas de la Selección Colombia que brillaron en la Copa América 2024, razón por la que varios clubes del mundo empezaron a poner los ojos en algunos de ellos, es por esto que se espera que varios de los jugadores de la ‘tricolor’, cambien de equipo para lo que será la próxima temporada de Europa.

Uno de los puntos más altos del equipo colombiano, fue el defensor Dávinson Sánchez, jugador que brilló durante toda la Copa, tanto que fue considerado por muchos como el mejor del cuadro ‘cafeteros’, después de James Rodríguez. Pues el gran desempeño del central, haría que un histórico club de Inglaterra lo quiera.

El equipo de la Premier League que buscaría a Dávinson Sánchez

En las últimas horas, medios europeos aseguraron que el Everton, que juega en la Premier League de Inglaterra, buscaría fichar a Dávinson para lo que será la temporada 2024/2025, razón por la que ya estaría iniciando negociaciones con el Galatasaray de Turquía, club con el que el jugador colombiano tiene contrato vigente.

De concretarse el paso de Sánchez al Everton, sería el regreso del defensor colombiano a la mejor liga del mundo, después de lo que fue su paso por el Tottenham, club en el que jugó durante más de seis temporadas, donde tuvo buenos momentos, pero lastimosamente no salió de la mejor manera, por lo que sería una revancha para el caucano.

Dávinson Sanchez de Colombia ante Angel Di Maria de Argentina. Foto: Imago.

Las emotivas palabras de Dávinson Sánchez

Uno de los jugadores que habló después del final de la Copa América y se mostró muy sincero, fue Dávinson Sánchez, quien indicó que “tenemos que darle gracias a la gente. En todos los partidos vinieron nos apoyaron y verlos siempre es importante. No queremos hablar de lo que pasó antes del partido, no tiene sentido. Hay que salir y hacer el trabajo. Son muchos sueños, muchas ilusiones, mucha gente lleva muchos años aquí en la selección y algunos que no están acá tenían ese sueño”.

Y después agregó: “Con todo lo mostrado le queríamos dar un triunfo al país, este triunfo. Colombia lo merece, nuestras familias lo merecen, los compañeros, pero duele la manera porque ellos tuvieron chances, pero nosotros dominamos gran parte del partido, pero nos vamos con las manos vacías“.