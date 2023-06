Lionel Messi revoluciona el fútbol mundial luego de su transferencia al Inter Miami de la MLS. Un fichaje que tiene en shock al fútbol mundial luego de su traumática salida del PSG.

Sobre la mesa estaba la oportunidad de ir a Arabia Saudita con un contrato multimillonario de por medio y el posible regreso al FC Barcelona. Al final, Inter Miami fue el elegido y de esta manera sale de Europa.

Ya es oficial. Inter Miami anunció el fichaje de Lionel Messi, y a su vez, aparecen unas palabras del argentino a Mundo Deportivo donde explica por qué dio el SÍ en Estados Unidos y el NO en Barcelona.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo Messi en Mundo Deportivo.