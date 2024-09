Las cuatro palabras que el DT de Rayo Vallecano le dijo a James Rodríguez por no ser titular

James Rodríguez lleva tres partidos como suplente y se revelaron las cuatro palabras que el DT de Rayo Vallecano le dijo por no ser titular.

El mejor jugador de la Copa América 2024 suma apenas 28 minutos en tres partidos. ¿Qué pasa? James Rodríguez no ha tenido la regularidad esperada en Rayo Vallecano, y luego de ver que no sumó ni un solo minuto contra Girona, se conocieron las cuatro palabras que el DT Iñigo Pérez le dijo por no ser titular.

Rayo Vallecano confirmó la llegada de James el 26 de agosto de 2024 y de inmediato empezaron a crearle un buen ambiente con unas declaraciones de Martin Presa, presidente del equipo español, que dieron y mucho de qué hablar. Incluso, lo puso por encima de Lionel Messi.

“Un jugador que viene en el cénit de su carrera. Acaba de ser nombrado el MVP (Jugador Más Valioso) de la Copa América por encima de un jugador como lo es Lionel Messi y pese a perder contra él la final en Miami, que es algo que no es normal, pero la verdad que los seis partidos fue merecedor del título“, sostuvo el presidente de Rayo Vallecano sobre James Rodríguez.

Las misma línea de respeto manejó el entrenador Iñigo Pérez al decir que James es un jugador élite que se iba adaptar de manera sencilla al Rayo Vallecano. El plan del DT español ha sido llevar de a poco al ’10’ colombiano dándole 11 minutos contra Osasuna y 17 frente a Atlético de Madrid. Sin embargo, la sorpresa llegó en el tercer partido de Rodríguez con el equipo de Vallecas, ya que se quedó sin minutos en el banco de suplentes.

James en el banco de suplentes contra Girona. (Foto: Imago)

Julián Capera, periodista de ESPN, sostuvo en el programa Balón Dividido del 25 de septiembre que una persona que tiene porque saberlo le dijo que el entrenador de Rayo Vallecano le dará minutos a James en el partido contra Leganés del próximo sábado 28 de septiembre a las 9:15 A.M. por fecha 8 de la LaLiga. ¡Y la mayor revelación estaba por llegar!

Las palabras que Iñigo Pérez le dijo a James por no ser titular

“Fue un fichaje expresamente del presidente. Ya el entrenador le dijo a James Rodríguez que hay que correr más”, reveló Capera luego de ver al jugador colombiano sin ser titular por tercer partido consecutivo en el Rayo Vallecano y sin entrar ni un solo minuto en el empate sin goles contra Girona.

Los partidos que le quedan a James Rodríguez antes de ser convocado por la Selección Colombia

En vísperas de llegar con más minutos de juego para los partidos de las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, a James le quedan dos encuentros más con Rayo Vallecano antes de ser convocado por la selección colombiana para enfrentar a Bolivia (10 de octubre a las 3:00 P.M) y a Chile (15 de octubre a las 3:30 P.M). Los encuentros son los siguientes:

Rayo Vallecano vs. Leganés: sábado 28 de septiembre a las 9:15 A.M.

Real Valladolid vs. Rayo Vallecano: sábado 5 de octubre a las 11:30 A.M.

