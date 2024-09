La confesión del entrenador de Rayo Vallecano después de dejar a James en el banco de suplentes

Una vez más hizo esperar a los hinchas colombianos, pero en esta ocasión sorprendió y lo dejó en el banco de suplentes. Rayo Vallecano empató sin goles contra Girona en un partido que pedía a gritos a James Rodríguez. El entrenador Iñigo Pérez no pensó así, explicó por qué no jugó el colombiano e hizo una fuerte confesión.

¡De todo y para todos! Luego de cuatro años y dos meses, James volvió a jugar en LaLiga, de España, y lo hizo con once minutos disputados en la victoria de Rayo Vallecano contra Osasuna del 16 de septiembre. Desde ese momento, el DT Pérez dejó en claro que iba a llevar de a poco al ’10’ colombiano.

“Él viene de un periodo de inactividad bastante largo, a pesar de que está encontrando minutos con su selección y con nosotros. Hago los cambios en función de lo que pienso que necesita el equipo y no por otros motivos, pero estoy encantado de que esté, y seguramente va a jugar con más regularidad“, sostuvo el entrenador de Rayo Vallecano en conferencia de prensa.

Llegó el empate a un gol contra Atlético de Madrid y James Rodríguez sumó 17 minutos. Cada vez empezaba a jugar más y una predicción de Iñigo Pérez deparaba que la titularidad llegaría pronto. ¿Sería contra Girona el 25 de septiembre? No, todo lo contrario…

Luego de afirmar sobre los minutos que le ha dado a James Rodríguez que “no hay una medición exacta de hoy juega 10 (minutos) y mañana juega 20, pero entiendo la euforia que hay de manera externa, soy empático, la entiendo y la asumo; asumo las posibles críticas hacia sus pocos minutos“, el entrenador de Rayo Vallecano decidió que el volante colombiano se quedara en el banco de suplentes en el empate sin goles contra Girona.

La confesión del DT de Rayo Vallecano tras dejar a James sin minutos

Rayo Vallecano empató contra Girona por la séptima fecha de LaLiga y después de dejar a James sin minutos, Iñigo Pérez confesó cuál fue su error. “En ningún modo he querido tener al equipo tan bajo, mi idea era estar más alto, pero me he equivocado en el planteamiento del partido y no he podido ayudar a mis jugadores para que estén en un hábitat que habitualmente estamos, que es en campo rival, poder presionar, generar pérdidas y atacar de manera vertical. Bueno, ellos también tienen culpa de que no hayamos podido ir hacia adelante porque creo que han tenido un nivel de presión muy alto“, señaló el DT español en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Rayo Vallecano?

Si el objetivo es que llegue con un mejor ritmo competitivo a los próximos partidos de la Selección Colombia contra Bolivia y Chile el jueves 10 de octubre y martes 15 del mismo mes a las 3:00 P.M. y 3:30 P.M, respectivamente, por Eliminatorias, será fundamental que James Rodríguez empiece a sumar más minutos con Rayo Vallecano en el encuentro contra Leganés del sábado 28 de septiembre a las 9:15 A.M.