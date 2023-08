Tras un verano en el que LALIGA ha presentado una transformación a nivel de estrategia, posicionamiento, negocio, tecnología y retransmisión audiovisual, acorde al mayor ecosistema de fútbol de mundo, la competición española da paso a una de las temporadas con más novedades de su historia. La temporada 2023/24 de LALIGA EA SPORTS volverá a contar con los mayores talentos del fútbol mundial y con una serie de nuevas incorporaciones de gran talento que suponen el escaparate perfecto para la que es la liga más competitiva de Europa, no solo en los estadios, sino también en las pantallas de todo el planeta.

Como siempre, el comienzo de LALIGA EA SPORTS nos depara un sinfín de historias imprescindibles. La pasada temporada, el FC Barcelona se convirtió en el tercer club diferente en ganar el título de liga en tres temporadas, y ahora afronta la nueva campaña con la intención de convertirse en el primer equipo que revalida su corona en media década. Sin embargo, el Real Madrid, eterno aspirante al título, ha realizado importantes incorporaciones a su plantilla y el Atlético de Madrid, campeón en 2021, ha reforzado su equipo en todos los aspectos, por lo que el vigente campeón no lo tendrá nada fácil.

¿Podrán la Real Sociedad, que la temporada pasada se coló entre los cuatro primeros por primera vez en una década, el Real Betis, el Villarreal CF y el Sevilla FC, que acaba de ganar su séptima Europa League, todo un récord, dar por fin el siguiente paso y meterse en la lucha por el título?

Las estrellas a seguir en LALIGA EA SPORTS

LALIGA ha abierto sus puertas este verano a un sinfín de nuevos fichajes y talento: de talla mundial que se unen a estrellas consagradas como Robert Lewandowski, Vini Jr, quizá el jugador más “eléctrico” del fútbol mundial en estos momentos, Antoine Griezmann. El Real Madrid ha hecho el mayor fichaje del mundo en esta temporada para incorporar al internacional inglés Jude Bellingham y completa un centro del campo repleto, que incluye al ganador del Balón de Oro, Luka Modric; mientras que el FC Barcelona se ha hecho con un montón de grandes nombres para reforzar sus opciones de revalidar el título. El capitán, César Azpilicueta, campeón de la Liga de Campeones, regresó a la LALIGA con el Atlético de Madrid de Diego Simeone, el internacional marfileño y campeón de la Ligue 1, Jonathan Bamba, se incorporó al nuevo RC Celta de Rafa Benítez, y el goleador Alexande Sorloth cambió la Real Sociedad por el Villarreal CF.

Además, la LALIGA sigue contando con las jóvenes promesas más brillantes de fútbol mundial: Gavi y Pedri ya son indispensables en el once inicial del FC Barcelona; el internacional español de 21 años, Nico Williams, se ha consolidado como una estrella de la LALIGA en el Athletic Club; y la nueva sensación turca de Real Madrid, Arda Güler, de 18 años, está llamado a maravillar a los aficionados de todo el mundo no solo esta temporada, sino en los años venideros.

LALIGA EA SPORTS da la bienvenida a tres nuevos clubes a la máxima categoría

El Granada CF, como campeón de la LALIGA HYPERMOTION, el Deportivo Alavés y la UD Las Palmas se unen a LALIGA EA SPORTS esta temporada. Tanto el primero como el segundo regresan a la élite tras una única temporada de descenso a segunda división, mientras que la UD Las Palmas resultará familiar a los aficionados al fútbol español por haber disfrutado de una etapa de tres años en LALIGA EA SPORTS entre 2015 y 2018.

La temporada arranca el viernes 11 de agosto con el UD Almería vs Rayo Vallecano, un partido que da el pistoletazo de salida a un aluvión de encuentros de primera linea. El icónico Derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid será el primero de los clásicos de LALIGA el fin de semana del 24 de septiembre, seguido del singular Derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club en octubre, y el ardiente Gran Derbi, entre Sevilla FC y Real Betis, en noviembre. El Clásico, el esperadísimo enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid y el partido de clubes más importante del planeta, vuelve el fin de semana del 29 de octubre.

LALIGA vuelve, como nunca antes

Fuera del campo, los meses de verano anunciaron la llegada de una nueva era en la historia de LALIGA. Una revolucionaria asociación estratégica con el nuevo patrocinador principal EA Sports trae consigo una nueva y disruptiva forma de concebir el fútbol, rompiendo las barreras entre el mundo físico y el digital, creando un producto único en el mundo del deporte que busca llegar a un público mucho más amplio de lo que las ligas deportivas convencionales han hecho en los últimos años.

LALIGA ya no son sólo los 42 clubes de LALIGA EA SPORTS Y LALIGA HYPERMOTION, sino que también engloba otros torneos como LALIGA GENUINE, la primera liga del mundo para jugadores con discapacidad intelectual, y LALIGA FC FUTURES, el torneo de fútbol juvenil más prestigioso del mundo. Ahora también se ramifica más allá de los límites del terreno de juego, con experiencias como LALIGA TwentyNine’s, LEGENDS: The Home of Football, presented by LALIGA; OMG! y LALIGA BUSINESS SCHOOL que tocan áreas tan diversas como la gastronomía, la memorabilidad, la música y la educación, entre otras, permitiendo a la organización interactuar con sus seguidores mucho más allá del deporte. LALIGA también continúa en su compromiso de erradicar el racismo, la violencia y la intolerancia en el fútbol, también a través de la FUNDACIÓN LALIGA, lo que le permite hacer crecer su plataforma para impactar a un nivel más amplio en toda la sociedad.

Una experiencia para el fan sin precedentes

LALIGA sigue liderando la innovación digital y televisiva para ofrecer a los aficionados al fútbol de todo el mundo la mejor experiencia posible. LALIGA sigue siendo la más seguida de las cinco grandes ligas europeas en las redes sociales, superando recientemente la barrera de los 200 millones de seguidores y disfrutando de contenidos cada vez más amplios y originales en 20 idiomas diferentes y a través de 16 plataformas distintas. La transformación general de la marca trae consigo una aplicación móvil de LALIGA con una nueva imagen, que ofrece una experiencia de usuario más personalizada, nuevos formatos de contenido adaptados a las nuevas tendencias de consumo y un juego LALIGA FANTASY renovado, con una puntuación 100% objetiva y un aspecto totalmente nuevo.