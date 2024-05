Además, se debe tener en cuenta que Millonarios todavía no está eliminado en cuadrangulares semifinales y tiene remotas chances de estar en la final de la Liga Colombiana I-2024, panorama que, si se da, forzaría una titularidad de Diego Novoa.

Dependiendo de la comunicación con la Federación, se decidirá cómo se jugará Millonarios sus fichas. Lo cierto es que Diego Novoa podría sumar minutos y no se descarta la posibilidad de que pueda estar en el juego en el Maracaná de Río de Janeiro, mientras que Montero concentra en Estados Unidos.

