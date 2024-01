Inicia el 2024 y varias figuras del fútbol europeo entran en el plazo que les habilita a negociar con otros equipos. Este es el caso del máximo goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel Falcao. El delantero llega a los meses finales de su vínculo con Rayo Vallecano y todo indica que saldrá del equipo al finalizar la temporada en curso.

Son varias las figuras del fútbol colombiano las que deben definir su futuro en los próximos meses y las miradas de muchos están sobre la leyenda cafetera, Radamel Falcao García. El atacante entra en los últimos meses de su contrato y ha quedado habilitado a negociar su futuro con cualquier equipo.

El ‘Tigre’ finaliza su contrato con Rayo Vallecano el 30 de junio de 2024, por lo que es libre de establecer conversaciones con otros clubes y cerrar un acuerdo para definir su futuro de cara al cierre de la temporada en Europa. Así lo estipulan los reglamentos de la FIFA.

“Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses” establece el artículo 18 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

Situación de Falcao con Rayo Vallecano

Radamel Falcao atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera en cuanto a protagonismo. El delantero no ha tenido demasiados minutos de juego en lo que va de temporada, siendo este el motivo por el que se especula sobre su salida del club español al finalizar la temporada de LaLiga.

En lo que va de campaña, Falcao ha visto minutos en solo 12 encuentros con la camiseta de Rayo Vallecano, partiendo desde el banquillo de suplentes en 11 de estos encuentros. El delantero colombiano registra 4 goles en todas las competiciones (LaLiga y Copa del Rey).

En LaLiga, el delantero solo ha ingresado a la cancha en los últimos minutos de juego, habiendo marcado solo un gol en el encuentro ante Mallorca del 30 de septiembre. El rendimiento del artillero en la Copa del Rey ha sido bueno, con 3 goles en 2 apariciones, una de ellas partiendo en el once titular.

¿Dónde jugará Falcao?

Dada su falta de minutos de juego, se espera que Radamel Falcao salga de Rayo Vallecano el próximo 30 de junio. Esto deja abierta la duda sobre cuál será el próximo destino del futbolista de 37 años. Hasta el momento, solo se sabe de una oferta para el atacante.

Millonarios es, de momento, el único club que ha hecho un acercamiento formal al ‘Tigre’. El club bogotano necesita un delantero y sueña con la llegada del veterano de cara al inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Sin embargo, su llegada al fútbol colombiano parece realmente complicada.

“Yo he analizado cerrar mi carrera deportiva en Argentina o Colombia, pero es una decisión no solo deportiva. Lo de Millonarios se habló en su momento, pero por ahí las condiciones no estaban dadas, hay que ver la situación del país cómo está. Al final son temas que uno tiene que sopesar y ponerlos sobre la balanza” dijo recientemente en Telepacífico.

Encuesta ¿Crees que Falcao sigue teniendo nivel para jugar en Europa? ¿Crees que Falcao sigue teniendo nivel para jugar en Europa? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.