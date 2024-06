Los hinchas de Millonarios y el fútbol colombiano cuentan los días para que se dé el primer partido de Radamel Falcao en la Liga Colombiana, y mientras se acerca la fecha para que llegue a Bogotá, ‘El Tigre’ sorprendió con una despedida antes de que se dé su presentación oficial.

Millonarios confirmó el 20 de junio que “Radamel Falcao García firmó con el ‘Embajador’ y cumplirá su sueño… ¡El sueño de todos!” y de inmediato se hicieron presente las reacciones en el mundo del fútbol. Desde la Conmebol diciendo que “¡un ‘Tigre’ de regreso a Colombia!” hasta la mismísima FIFA hicieron eco de esta noticia.

Era el momento que el mismo Falcao ratificara la noticia diciendo en un video publicado en sus redes sociales que “todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón desde la niñez, pero hoy (20 de junio) no solo ficho con ellos, hoy mi apuesta es por el fútbol colombiano, por mis raíces y por mi patria”.

La noticia estaba más que confirmada, pero ahora surgía una nueva pregunta: ¿Cuándo sería la presentación oficial? Como el contrato de Radamel Falcao con Rayo Vallecano termina el 30 de junio de 2024, solo hasta después de esta fecha el equipo ‘Embajador’ puede presentar al refuerzo estrella para la Liga Colombiana II-2024.

Este será el número de Falcao en Millonarios. (Foto: X / @MillosFCoficial)

César Augusto Londoño informó en el programa ‘El Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio, que Falcao García llega el viernes 5 de julio a Bogotá y el debut como jugador de Millonarios sería en el partido amistoso contra River Plate el martes 9 de julio. Antes de que se dé la presentación oficial, sería entre el 5 y el 8 de julio en el estadio El Campín, ‘El Tigre’ sorprendió con una despedida.

Falcao sorprende con una despedida antes de la presentación en Millonarios

A pesar de que no tuvo el mejor de los rendimientos al registrar doce goles, una asistencia y 2.241 minutos en 80 partidos, Radamel Falcao sorprendió con una emotiva despedida del Rayo Vallecano. “Hoy (25 de junio) no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mí. Rayistas, pueden estar seguros que en cada minuto que tuve, dejé el alma en cada entrenamiento y partido. Hoy me despido con todo el amor, compromiso y entrega; la misma entrega que tuvieron ustedes fecha tras fecha. Gracias al presidente, directivos, administrativos, entrenadores, a esa hermosa hinchada que siempre estuvo y a todas las personas que hacen parte del club. También gracias a mis compañeros, amigos y hermanos de cancha; viví algo único, aprendí de cada uno de ustedes y espero haberles aportado algo de mi experiencia. Pueden estar seguros que siempre llevaré Vallecas como uno de los más lindos recuerdos de mi vida, ustedes se convirtieron en parte de mi familia. ¡Gracias, Rayistas!”, publicó ‘El Tigre’ en X.

El incremento que tendrán los abonos de Millonarios tras la llegada de Radamel Falcao

Y cómo no subirle si llega el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia con 36 goles. Pero no por el motivo que piensan los hinchas. Según, César Augusto Londoño los abonos de Millonarios aumentaran el precio en un 10 por ciento, pero no por la firma de Falcao García, sino porque ya estaba presupuesto en los planes del equipo ‘Embajador’.