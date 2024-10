“Los grupos ultras del Rayo Vallecano están asociados a la extrema izquierda y los de Valladolid a la extrema derecha. Valladolid está cerca de Madrid, es una buena hora para el desplazamiento y acontece otra cuestión que no puedo desvelar, que decanta la proposición de alto riesgo”, dijo Jacinto Canales, subdelegado del gobierno de Valladolid.

Este juego, (Valladolid vs. Real Sociedad), es considerado de alto riesgo. Se evitó algún tipo de enfrentamiento, antes, durante y después del compromiso, que se jugó a finales de septiembre.

⚽️ Entrenamiento del Rayo Vallecano de Madrid 🇪🇸 y James Rodríguez 🇨🇴 en la semana previa por la fecha 9 de #LaLiga vs Real Valladolid. #Rayo #James @MundoDeportesCo #MundoDeportesCol

Antes de unirse a la Selección Colombia, para los juegos ante Bolivia y Chile, James Rodríguez jugará al menos un partido más de LaLiga 2024/2025 .Por la novena fecha, contra el Valladolid, el próximo 5 de octubre, a partir de las 11:00 am, hora colombiana, en el estadio José Zorrilla (visitante).

El reto, tanto del Rayo Vallecano como de James Rodríguez, es que ambos puedan asociarse, rendir y ganar puntos mutuamente. Por ejemplo, el jugador necesita continuidad en el club y no perder ritmo, mientras que el equipo se aferra a la técnica y habilidad del 10 para aumentar el rendimiento fecha tras fecha, alejarse del descenso y pelea por un cupo a torneo internacional.

En España, las críticas no han faltado, principalmente contra el técnico del Rayo Vallecano, que en juegos anteriores prefirió tenerlo en la suplencia sin minutos. Eso habría forzado su aparición en la octava jornada de LaLiga como titular, donde el cucuteño tuvo buenas sensaciones en el 1-1 final contra Leganés.

