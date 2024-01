Jhon Jader Durán fue ofrecido a un grande de Italia. El colombiano no la pasa bien en Inglaterra al no sumar minutos con el Aston Villa, razón por la que no se encuentra cómodo y estaría buscando nuevos aires. Según se conoció, el jugador habría sido ofrecido a un grande de Europa en el que buscaría brillar.

El delantero de 20 años ya cumplió un año en el conjunto inglés, registra un total de 21 partidos, entre Premier League, Conference League, Liga de Europa y Copa de la Liga, marcando cuatro goles y una asistencia dejando buenas sensaciones en uno que otro partido donde pudo demostrar que está para grandes cosas.

John Durán fue ofrecido a un grande de Italia

Según lo informó el periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de pases, el colombiano habría sido ofrecido al Milan de Italia, siendo bien recibido por el técnico Stefano Pioli que estaría buscando una opción en el ataque para su equipo.

“El delantero del Aston Villa, Jhon Durán, ha sido propuesto a los Rossoneri. El equipo de Stefano Pioli busca un delantero y el perfil de la promoción de 2003 es satisfactorio”, escribió Di Marzio en su página web.

¿Qué tendría que pasar para que Durán pueda llegar al Milán?

Su transferencia no sería nada sencilla, pues para que el Milan pueda hacer efectivo el fichaje, debe transferir a otro futbolista de su nómina en la misma condición, pues el colombiano es un jugador extracomunitario, o sea, no europeo.

“El jugador nacido en 2003, propiedad del Aston Villa, es un perfil que agrada. Sin embargo, el colombiano es un jugador extracomunitario y el Milan, si decide proceder, primero tendría que liberar a un jugador extracomunitario para liberar la plaza”, añadió Di Marzio.

¿Qué otros colombianos están cerca de cambiar su futuro?

En las últimas horas corrió el rumor de que Rafael Santos Borré estaba siendo seguido de cerca por Inter de Porto Alegre. El diario UOL Esporte reveló que el club pensaba en el fichaje del artillero colombiano como “regalo navideño” para el entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

Las especulaciones crecieron fuertemente luego de que se diera a conocer que Borré había estado ausente en la vuelta a los entrenamientos de Werder Bremen tras el parón invernal de la Bundesliga. Esta oferta habría sido descartada por el futbolista, que espera continuar en la Bundesliga.

Por otro lado, se espera que Radamel Falcao salga de Rayo Vallecano el próximo 30 de junio. Esto deja abierta la duda sobre cuál será el próximo destino del futbolista de 37 años. Hasta el momento, solo se sabe de una oferta para el atacante y es la de Millonarios, a lo que ya se convirtió en un imposible para él.

