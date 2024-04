Se resalta que Jhon Solís quedó en la posición número 89 entre los cien nominados. No más con la nominación, ya vale la pena resaltarlo, teniendo en cuenta que es el único colombiano en lista y mantiene una carrera de altísimo nivel para poder ingresar a este selecto grupo en Europa. Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, es el actual ganador del Golden Boy.

Tal parece que el talento de Jhon Solís no solo llama la atención en Girona y la Liga de España, sino también en Europa. Sin hacer mucho ruido y sin tener clara su titularidad en Girona, el volante colombiano se ha destacado y se estaría perfilando para dar un salto de calidad a un equipo de más relevancia en el ‘Viejo Continente’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.