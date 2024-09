La jugada de Yaser Asprilla que lesionó a un compañero de James Rodríguez en Rayo Vallecano

La expectativa estaba por ver un duelo de dos de los jugadores más talentosos de la Selección Colombia, pero solo uno de ellos estuvo en cancha. En el partido entre Girona y Rayo Vallecano, Yaser Asprilla fue protagonista no solo por tener las opciones más claras de marcar, también terminó lesionando a un compañero de James Rodríguez por una gran jugada.

Asprilla llegó a LaLiga, de España, como el fichaje más caro en la historia del Girona en una transferencia que puede llegar a costar €25 millones de euros si se cumplen las variables pactadas entre el equipo español y el Watford, de la Premier League. No por nada ya hizo reaccionar a James y a Luis Díaz.

Con un gol en el partido amistoso de la selección colombiana contra Rumanía del 26 de marzo, Yaser Asprilla hizo que tanto James Rodríguez como ‘Lucho’ Díaz le comentaran la publicación con dos emojis, una cara con ojos de corazón y unas manos aplaudiendo y la palabra “crack”. En la Copa América solo sumó 18 minutos, pero pronto iba a tener la posibilidad de dejar más sensaciones buenas en la Tricolor.

Asprilla ingresó al minuto 27 del segundo tiempo en el partido Perú vs. Colombia y trajo movilidad y desequilibrio para que el gol del empate estuviera cada vez más cerca. No sumó minutos en la siguiente fecha de las Eliminatorias contra Argentina y el momento de volver a encontrarse en una cancha con James estaría cada vez más cerca.

Yaser Asprilla en Girona vs Rayo Vallecano. (Foto: Getty Images)

Fue el que tuvo las opciones más claras de anotar. Yaser Asprilla jugó 75 minutos en el empate sin goles contra Rayo Vallecano, tuvo dos tiros desviados, estrelló un balón en el palo y ganó cuatro de los duelos que disputó en el suelo para ser calificado con 6.9 puntos, según Sofacore. Además, el volante colombiano demostró lo desequilibrante que puede ser en la jugada que terminó lesionando a un compañero de James Rodríguez.

La jugada de Yaser Asprilla que lesionó a un compañero de James

Asprilla tomó el balón por el costado derecho y el lateral izquierdo Pep Chavarría empezó a defenderlo esperando a que el jugador colombiano tomara la decisión de enganchar o tirar el balón largo en velocidad. Todo parece indicar que se demoró en anticipar, porque Yaser desbordó, y cuando el compañero de James quiso reaccionar, cayó tendido en el terreno de juego. El lateral español se lesionó y tuvo que salir a los 33 minutos del primer tiempo entre Girona y Rayo Vallecano. ¡Video!

El próximo partido de Yaser Asprilla y James Rodríguez en LaLiga, de España

Mientras que Yaser Aprilla ya suma el segundo partido iniciando como titular en LaLiga, de España, James Rodríguez no sumó minutos en el empate de Rayo Vallecano contra Girona. ¿Cuándo vuelven a jugar? Yaser lo hará el domingo 29 de septiembre a las 7:00 A.M. contra Celta de Vigo y James espera sumar minutos en el partido contra el Leganés del sábado 28 del mismo mes a las 9:15 A.M.

