Linda Caicedo recibió una noticia del Real Madrid que no cayó bien en algunos hinchas del club y seguidores de la jugadora. La mejor jugadora de la actualidad de nuestro país no logró su objetivo a nivel individual y colectivo con la Selección Colombia de llegar a la final del Mundial femenino Sub-20 que se disputa en Colombia, sin embargo, ya tiene su mente puesta en su club.

Tras una gran participación en la Copa del Mundo donde logró disputar un total de 480 minutos en y llegar a los cuartos de final, además, de marcar contra Australia y Corea del Sur, la jugadora es tendencia en España.

La cuestionada noticia del Real Madrid a Linda Caicedo tras la eliminación del Mundial

Linda quedó golpeada anímicamente y así lo hizo saber en sus redes sociales donde escribió: “aún no logro asimilar el resultado que tuvimos, por el sentir y la gran ilusión que teníamos como equipo lograr que esa linda copa quedará en casa, duele la derrota, duele intentarlo y esforzarse para que no salga como lo queremos y anhelamos, que mes tan maravilloso con este grupo tan increíble, humilde y lleno de alegría, darles las gracias a las personas que realmente les importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan. Gracias Colombia por esta increíble experiencia”.

En medio de esta publicación, se conoció la noticia que sorprendió a más de uno, pues la vallecaucana no fue convocada por el Real Madrid para el juego de ida de la segunda ronda de la Champions League Femenina.

Por ahora Linda Caicedo se encuentra en días de descanso tras la participación con Colombia en el Mundial Sub-20, por lo que sus seguidores deberán esperar para verla nuevamente con la camiseta del Real Madrid.