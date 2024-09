Rayo Vallecano recibirá este sábado a Leganés desde las 9:15 a.m. hora colombiana, en una nueva fecha de LaLiga de España. El cuadro de Vallecas está obligado a sumar de a tres para subir en la tabla de posiciones y tiene una gran oportunidad ante su gente y frente a un rival de menor categoría.

La decisión del técnico del Rayo Vallecano con James para el partido ante Leganés

La duda estaba en que si James Rodríguez sería titular luego de tres partidos en los que apenas sumó 20 minutos. En el último compromiso no había sido tenido en cuenta, razón por la que en redes sociales cuestionaron de diferentes maneras al entrenador. Incluso en las ruedas de prensa terminó molestándose cuando le preguntaron por el ’10’ de la Selección Colombia.

Para este partido, Íñigo Pérez puso a James Rodríguez desde el inicio, pues como en algún momento lo dijo, “llegará el momento de todos, aquí nadie es mejor que nadie”. Llegó la oportunidad del ’10’ y seguramente la va a aprovechar.

Sobre si James Rodríguez jugará pronto, el periodista Julián Capera reveló algunos detalles de lo que necesita el entrenador para que el ‘10’ sea titular o, por lo menos, sume más minutos. El primer detalle es que el plan con del entrenador apuntaría al utilizarlo como local, este sábado: “James va a jugar contra Leganés si no ocurre algo extraordinario… no sé si de titular, pero está hablado que tendrá minutos”.

Por otro lado, una de las razones por la que no ha sido tenido en cuenta es porque: ​“fue un fichaje expresamente del presidente, ya el entrenador le dijo a James Rodríguez que hay que correr más. El entrenador no está contento”.