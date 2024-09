El tema de James Rodríguez y la falta de continuidad con el Rayo Vallecano en estas primeras fechas han llegado a su límite. Los insultos hacia el entrenador del club, Íñigo Pérez, que al principio lo tomó jocosamente, lo habrían agotado y terminó mostrando su molestia en la última rueda de prensa.

Publicidad

Publicidad

Previo al partido de este sábado en el que Rayo recibirá a Leganés y donde posiblemente vea más minutos el ‘10’, el entrenador estuvo en la habitual rueda de prensa, pero esta vez sí mostró su molestia cuando le preguntaron por el jugador de la Selección Colombia.

ver también El elogio del DT del Girona para James Rodríguez que deja mal parado al técnico del Rayo

Técnico del Rayo Vallecano se cansó que le preguntaran por James: esto dijo

El entrenador de Rayo Vallecano hizo saber que James no es más que los demás jugadores y que él analiza los rivales para saber a qué jugadores poner: “cualquier escenario es ideal para ver a un jugador del Rayo Vallecano, tenemos la suerte de que el estadio estará lleno. Hago las alineaciones en función de lo que creo que necesita el equipo y no de contextos de campos llenos, sábado a las 4, lunes a las 10, no me puedo guiar por eso parámetros, mi obligación es analizar el juego. El sábado, una hora antes veremos quién puede ayudarnos a conseguir una victoria”.

Y es que la molestia de algunos hinchas y parte de la prensa es que James es el fichaje más importante en la historia del club y, hasta ahora, apenas ha jugado 20 minutos. En el último partido contra Girona no sumó minutos y está la incertidumbre de qué puede pasar en los próximos compromisos del Rayo.

Publicidad

Publicidad

Revelan la condición que puso el técnico de Rayo Vallecano para poner a James

Sobre si James Rodríguez jugará pronto, el periodista Julián Capera reveló algunos detalles de lo que necesita el entrenador para que el ‘10’ sea titular o, por lo menos, sume más minutos. El primer detalle es que el plan con del entrenador apuntaría al utilizarlo como local, este sábado: “James va a jugar contra Leganés si no ocurre algo extraordinario… no sé si de titular, pero está hablado que tendrá minutos”.

​

Por otro lado, una de las razones por la que no ha sido tenido en cuenta es porque: ​“fue un fichaje expresamente del presidente, ya el entrenador le dijo a James Rodríguez que hay que correr más. El entrenador no está contento”.