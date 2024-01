Este viernes 26 de enero Liverpool anunció públicamente la decisión del entrenador, Jürgen Klopp. El alemán decidió finalizar su vínculo con el club de Anfield con un año de anticipación y tomó a todos por sorpresa. El DT reveló cómo fue la reacción de los propietarios al momento de comunicarles su decisión.

La salida de Jürgen Klopp de Liverpool es una de las grandes noticias de lo que va de 2023. En plena temporada 2023-2024 de la Premier League, el entrenador ha hecho pública su decisión de apartarse del banquillo de Anfield. La noticia tuvo una inmensa repercusión a nivel mundial.

El alemán se tomó el tiempo de hablar de su decisión y, además de hablar con los canales oficiales de Liverpool, hizo una conferencia de prensa para dar explicaciones a los fanáticos. El DT relató cómo fue la reacción del Fenway Sports Group, propietarios del club de la Premier.

En el comunicado emitido por Liverpool, Jürgen Klopp explicó que los dueños del equipo fueron sorprendidos con el anuncio y que no se lo tomaron de la mejor manera. Sin embargo, estos acabaron aceptando la decisión del entrenador a ‘regañadientes’. De esta manera, el técnico desligó a la propiedad de toda responsabilidad.

Palabras de Klopp

Jürgen Klopp aseguró que la propiedad acabó aceptando la decisión al darse cuenta que no había marcha atrás. “Desarrollamos una muy buena relación a lo largo de los años, pero se lo expliqué y ahora me conocen desde hace tanto tiempo que saben que no digo este tipo de cosas y dejo un poco la puerta abierta, ‘Vamos, intenta convencerme’ y ese tipo de cosas”.

“Como dije, nos conocemos desde hace tanto tiempo y muy bien. Eso estaba claro y lo aceptaron, simplemente lo aceptaron. Nadie estaba realmente feliz. Las pocas personas a las que se lo he contado hasta ahora, a las que se lo he contado hasta ahora, fueron No estoy realmente feliz No estoy contento con eso, solo sé que es correcto” añadió.

No quiere más revuelo

El alemán aseguró que no es su intención que la noticia traiga semejante repercusión. “No me gusta que tengamos que hacer tanto escándalo por mí mismo, no me considero tan importante pero sé que el mundo exterior lo ve un poco diferente. Por eso hacemos eso. Hacer una conferencia de prensa, hacer un anuncio oficial es algo poco común en esa situación; solo queremos asegurarnos de que todos los que están con nosotros estén informados de la mejor manera posible”.

