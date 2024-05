La reacción viral de Luis Díaz al golazo de Elliott contra Tottenham: es de no creer

Durante el primer tiempo, hubo varias jugadas de gol, como por ejemplo un balón que sacó ‘Cuti’ Romero de la línea y dos balones en el palo que le impidieron el gol a Mohamed Salah (uno de ellos en offside). Mientras, Luis Díaz era incisivo y daba agresividad por su costado. Lastimosamente, Lucho no hizo parte del festival de goles.

Este gol generó reacciones a nivel mundial, comenzando desde la propia cancha de Anfield, pues los más cercanos a este remate no ocultaron su cara de asombro. Harvey Elliott fue a celebrar, mientras que Luis Díaz era uno de los más paralizados ante semejante muestra de larga distancia. El japonés Wataru Endō también quedó estupefacto.

Entre los cuatro goles que marcó Liverpool, sobresale el cuarto gol, una obra de arte, autoría de Harvey Elliott. Un potente y hermoso zurdazo que clasifica entre los mejores goles de la temporada en la Premier League. El volante ofensivo cerró y perfilo su pierna izquierda para mandar el lujo y vencer a Guglielmo Vicario, una de las figuras, pues si no hubiera sido por este arquero, Liverpool sigue de largo en la cuenta.

Luis Díaz fue titular y ha sido protagonista en el 4-2 final. Apenas comenzó el partido, Liverpool empujó hacia el frente, adelantó líneas y no dio posibilidades a Tottenham. Toques, pases filtrados y avances por los costados que desgastaron al visitante. Luego de los recientes resultados y el enfrentamiento que viralizó a Mohamed Salah y Klopp, las cosas parecen cambiar y los ‘Reds’ quieren finalizar con decoro la temporada, manteniendo algunas remotas opciones de título en la pelea con Manchester City y Arsenal.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.