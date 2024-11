James Rodríguez no para de ser noticia en Europa luego de sus constantes ausencias con el Rayo Vallecano. Durante la semana se han dado a conocer diferentes rumores sobre la situación del capitán de la Selección Colombia, en especial sobre la relación que tiene con el entrenador Íñigo Pérez.

En su momento, Edu Aguirre, periodista de ‘El Chiringuito TV’ y amigo del colombiano, dijo: “No sé si tenga algo o no personal, pero la realidad es que Íñigo Pérez no ha tenido ni una sola charla con James, ni una sola reunión. Nunca le ha cogido y le ha dicho a James: ‘espero esto de ti. James, aprieta más aquí’. No se han reunido y decirle: ‘no eres titular por esto, te necesito más aquí. Oye, James, no vas a jugar hoy porque te necesito más acá”.

Por su parte, en Colombia aseguraron que: “ hoy en Inglaterra están manejando una versión de que James se va del Rayo Vallecano, va hasta que termine esta temporada y no continuará. Que sus diferencias con el técnico Íñigo Pérez son irreconciliables y que no seguirá en el Rayo Vallecano ” fue la revelación de Diego Rueda en El VBAR de Caracol Radio.

La situación de James Rodríguez que aclararía todos los rumores en Rayo Vallecano

Por ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte del jugador, del técnico o del club, más allá de lo que ha dicho el entrenador en las diferentes ruedas de prensa, donde expresa que son decisiones técnicas o lesiones del ‘10’.

Lo último que se conoció, y que podrían aclarar cualquier clase de rumor, es que James ya está entrenando con normalidad con el conjunto español, incluso ya superó las molestias físicas que tenía, está disponible y a la espera de lo que decida el entrenador para el partido de este sábado ante Las Palmas en LaLiga de España.

Por ahora, James está concentrado y también pensando en lo que viene con la Selección Colombia, pues, como era de esperarse, fue convocado por el entrenador Néstor Lorenzo para enfrentar a Uruguay y Ecuador por Eliminatorias.

