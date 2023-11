En los últimos días, crecieron las vinculaciones entre el futbolista colombiano, Luis Díaz y FC Barcelona. Liverpool se mantiene firme en su posición de retener al atacante ante el interés del equipo azulgrana y estaría cerrando todas las vías que acerquen al jugador en el Camp Nou.

FC Barcelona estuvo interesado en el fichaje de Luis Díaz en el año 2022, justo cuando Liverpool se hizo con su ficha. Los rumores se dispararon tras las declaraciones recientes del padre del futbolista, que aseguró que el extremo sueña con vestir la camiseta culé.

Ahora el club catalán parece retomar su interés en el atacante y han crecido fuertemente los rumores sobre un posible futuro como jugador del equipo azulgrana. No obstante, el jugador parece ser intocable para Liverpool. El club inglés pone todo tipo de trabas para que no se concrete el traspaso.

Luis Díaz en la lupa de Barcelona

Los nuevos rumores que vinculan a Luis Díaz con FC Barcelona hicieron resurgir las palabras del presidente, Joan Laporta, que quiso fichar al jugador al inicio de su gestión. Sin embargo, Liverpool se les adelantó en el fichaje en ese mercado invernal.

“En ese momento nosotros acabábamos de aterrizar en el club y Liverpool se nos adelantó, pero estuvimos considerando su incorporación, pero estábamos con una situación económica que teníamos que resolver y revertir. Reconozco que en el pasado cuando Luis Díaz iba de Porto a Liverpool, nosotros también tuvimos una conversación con el representante, pero Liverpool ya lo tenía avanzando” fueron las palabras de Joan Laporta en 2022.

El padre del jugador, Luis Manuel Díaz habló de la posibilidad de que ‘Lucho’ fiche por el club azulgrana ante WinSports. “La verdad es que sé muy poco sobre el Barcelona en este momento, no me ha dicho nada. Es cierto que Luis es un fiel seguidor del Barcelona y su sueño sería ir allí. Eso sí, me gustaría agradecer al Oporto y al Liverpool por la forma en que lo recibieron y lo cuidan. ¿Si le llaman? No habría ningún problema si viniera el Barcelona, porque es un equipo top y uno de los mejores del mundo“.

Liverpool no lo dejará salir

Luego de esto, la prensa española especuló con un posible intercambio entre clubes. Liverpool enviaría a Luis Díaz a Barcelona, mientras que los catalanes enviaban a Raphinha a Anfield. Ahora, esa posibilidad parece totalmente descartada por parte de los Reds.

Football Insider aseguró que Liverpool no tiene ningún tipo de intención de abrir negociaciones con FC Barcelona por la ficha de ‘Lucho’. El colombiano tiene contrato que lo ata a Anfield hasta el año 2027 y el club se muestra poco flexible para iniciar conversaciones.

“Liverpool no tiene planes de aprobar un acuerdo de intercambio que haría que Luis Díaz se uniera al Barcelona y Raphinha se dirigiera hacia el otro lado. Una fuente bien situada le dijo a Football Insider que el Liverpool no aceptaría ofertas por el internacional colombiano” dijo el medio inglés sobre la situación del jugador de la Selección Colombia de cara a los próximos mercados de pases.