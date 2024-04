Además, quedó en las cámaras la discusión entre Klopp y Mohamed Salah. Durante la última salida ante West Ham, el egipcio y el alemán se vieron hablando fuertemente, que da señales de que las cosas no están bien. Jürgen saldrá a mediados de año y Arne Slot tomará las riendas del club como nuevo DT, mientras que Salah tiene contrato hasta 2025.

En medio de su buen momento, Liverpool no la pasa bien, quedó eliminado de la Europa League y por si fuera poco se aleja del título de la Premier. La caída en el derbi ante Everton, más la caída contra Crystal Palace y el empate con West Ham, es suficiente para ceder mucho terreno en la tabla con Manchester City y Arsenal.

